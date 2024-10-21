Ocak ayında yeni uygulama: Kiralar banka üzerinden ödenecek

ads ads ads ads
21/10/2024

ads
Ocak ayında yeni uygulama: Kiralar banka üzerinden ödenecek

 

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında , Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Bu uygulamayla birlikte kiracılar, kira ödemelerini sadece banka aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Berova, uygulamaya uymayanların cezalandırılacağını belirtti.

Yeni düzenlemenin amacının kira ödemelerinin şeffaf ve kayıtlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Berova, “Banka yoluyla ödeme yapmayan kiracılar ve bu ödemeleri kabul etmeyen mal sahipleri yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Bu adımın hem kiracıları hem de mülk sahiplerini etkileyeceği ve kira piyasasında kayıt dışılığı azaltmayı hedeflediği belirtiliyor

21/10/2024 15:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: özdemir berova, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.