Ocak ayından bu yana toplam 110 bin 410 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı halka, Covid-19 aşılarını zamanı geldiğinde yaptırmaları çağrısında bulunarak, “Aşılama ülkemizin covid-19 ile ilgili mücadelesinde çok önemli rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, aşının hayat kurtaran, dünyanın en başarılı sağlık müdahalelerinden biri olarak kabul edildiğini kaydetti.

Ocak ayından bu yana 61 bin 490 kişiye birinci doz ve 48 bin 877 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplamda 110 bin 410 doz Covid-19 aşısı yapıldığı kaydedilen mesajda, hedefin en kısa sürede Covid-19 aşılama oranını nüfusun yüzde 65’inin üzerine çıkarmak olduğu vurgulandı.

“EN BAŞARILI SAĞLIK MÜDAHALELERİNDEN BİRİ”

Her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Aşı Haftası’nın, her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşıların yaygın kullanımını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedilen mesajda, aşılamanın her yıl milyonlarca hayat kurtaran, dünyanın en başarılı sağlık müdahalelerinden biri olarak kabul edildiği belirtildi.

Mesajda, aşıların, insanları bir araya getirme ve yaşam boyu her yerde herkesin sağlığını ve refahını iyileştirme konusundaki önemini desteklemek için bu yıl Aşı Haftasının 'Aşılar bizi yakınlaştırır' teması ile kutlanacağı ifade edildi.

“AŞILAMA COVİD-19 İLE İLGİLİ MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR”

Sağlık Bakanlığı, 100 bin doz Sinovac aşısına ilaveten 40 bin doz daha Sinovac aşısının 19 Nisan’da ülkeye geldiği ve yapılmaya başladığını belirterek, Avrupa Birliği’nden temin edilen 10 bin 330 doz Biontec aşısı ve 4 bin 900 doz Astra Zeneca aşısının da aşılama çalışmalarında kullanıldığını açıkladı.

“BULAŞICI HASTALIKLARA BAĞLI ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖLÜMLERİ AZALDI”

Aşıların, 200 yılı aşkın bir süredir yaşamı tehdit eden hastalıklara karşı insanları koruduğu belirtilen mesajda, aşılar sayesinde, çiçek hastalığı ve çocuk felci gibi yüz milyonlarca hayata mal olan hastalıkların tarih olduğu, bulaşıcı hastalıklara bağlı çocukluk çağı ölümlerinin azaldığı kaydedildi.

Bu nedenle COVID-19 salgını sırasında da diğer sağlık hizmetleri ve aşılamaların aksatılmadan sürdürülmesinin hayati önem taşıdığı vurgulanan mesajda, bakanlığa bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aşı programında olan tüm çocukluk çağı aşılamalarının COVID-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Mesajda, ebeveynlere çocuklarının aşılanma durumunu takip etmeleri, aşı zamanı geldiğinde aşılarını mutlaka yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, 65 yaş ve üzeri risk grubundaki kişilere pnömokok aşılama hizmetinin eylül ayı itibarı ile yapıldığı bildirildi.

26/04/2021 18:49