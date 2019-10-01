Ocak, Baf'ı da yaktı: 2-3

Türk Ocağı durdurulamıyor. Girne temsilcisi, K-Pet Süper Lig'de 3.haftanın kapanış mücadelesinde konuk olduğu Baf Ülkü Yurdu'nu 3-2 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.

Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri Remzi Betmezoğlu(2) ve Ali Avcısoyu kaydederken, Baf Ülkü Yurdu'nun golleri Yankı Aktül ile Kossi'den geldi. Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Isaac, karşılaşmanın 90.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla birlikte Türk Ocağı puanını 9'a çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu ise 3 puanda kaldı.

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Özal Çağlayan

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Lanre, Ahmet (DK 85 Fikri), Atanda, Azat (DK 61 Mustafa Kemal), Erkan, Kossı, Hasan, İsaac, İbrahim, Yankı (DK 69 Ömer)

Türk Ocağı Limasol: Cenk, Mehmet, Bilal, İlker, İsmet, İlker Tek, İbrahim (DK 71 Ali Avcısoyu), Cevdet (DK 88 Mehmet Çayan), Remzi, Oha (DK 90+4 Deniz), Ali Özbahar

Kırmızı Kart: 90' Isaac (Baf Ülkü Yurdu)

Goller 21' Yankı Aktül, 79' Kossi (Baf Ülkü Yurdu). 45' ve 68' (P) Remzi Betmezoğlu, 76' Ali Avcısoyu (Türk Ocağı)

Fotoğraf: FOTO USAL

01/10/2019 11:36