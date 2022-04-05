Ocak, genel kurula gidiyor

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Mayıs ayı sonunda olağan üstü genel kurul yaapacak.

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05/04/2022

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Ocak, genel kurula gidiyor

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Mayıs ayı sonunda olağan üstü genel kurul yaapacak.

Başkan Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, Ankara KKTC Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ataşesi olarak atandığını ve Başkanlık vekaletini Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Çeliktaşlılar’a devrettiğini kaydetti.

Başkan Arslan açıklamasında dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısı kararına göre Mayıs ayında genel kurul yapılacağını ve sezon sonuna kadar sorumluluklarını sürdüreceğini vurguladı

05/04/2022 12:30
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TAGS: türk ocağı limasol, ahmet arslan
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