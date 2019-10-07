Ocak, Kaymaklı'yı da Yaktı: 2-0

K-Pet Süper Lig'de 4.haftanın zorlu mücadelesinde kazanan Girne temsilcisi Türk Ocağı oldu.

Sarı siyahlılar ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı genç golcüsü Cevdet Alıcı'nın iki golü ile 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve dört hafta sonunda 12 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Küçük Kaymaklı ise 7 puanda kaldı.

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Sabriye Atikoğlu, Hakan Gök

Türk Ocağı: Cenk, Mehmet Uçar, Bilal, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek(DK 88 İbrahim), Osei, İnsa(DK 70 Cevdet), Remzi, Oha, Ali Özbahar(DK 79 Ali Avcısoyu).

Küçük Kaymaklı: Efe, Berkem, Talat, Bahadır, Taner(DK 87 Erdoğan Murat), Hüseyin Adal(DK 26 Muhammet), Rifat(DK 58 Yusuf), Barkın, Asare, Osita, Okafor.

Goller: 80' ve 84'Cevdet Alıcı (Türk Ocağı)

07/10/2019 09:26