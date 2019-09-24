Ocak yakmaya devam ediyor: 2-0

K-Pet Süper Ligde 2.haftanın kapanış maçında Türk Ocağı Limasol, konuk ettiği Çetinkaya'yı Remzi'nin golleri ile 2-0 mağlup etti.

Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri Remzi Betmezoğlu kaydetti. Girne temsilcisi aldığı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, Çetinkaya ise henüz puanla tanışamadı. Türk Ocağı, ligin üçüncü haftasında deplasmanda Baf Ülkü Yurdu ile karşılaşacak, Çetinkaya ise kendi sahasında Mağusa Türk Gücü'nü konuk edecek.

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener,

Türk Ocağı Limasol: Cenk, Bilal, Mehmet Uçar, İsmet, İlker İnceler, İlker Tek, Ali Özbahar(88'Deniz), Insa(65'Cevdet), Oha, Quincy, Remzi(80'Ali Avcısoyu)

Çetinkaya: Ozan, Serkan, Batuhan, Çağdaş(88'Ali Kemal), Tunç, Felix, Allen, Burak(68'Ümitcan), Doğukan, Hakan, Toykan(19'Kani)

Goller: 50' ve 70'Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı Limasol)

Kırmızı Kartlar: 60'Quincy Osei (TOL), 18'Ozan Mercan (Çetinkaya)

24/09/2019 00:22