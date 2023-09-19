Bünyesinde barındırdığı bilişim ve yazılım firmalarının başarısıyla hızla büyüme kaydeden Ocakcı Holding, Kıbrıs’a adım attı! Son yıllarda savunma sanayii sektörüne katkılarıyla adından söz ettiren Ocakcı Holding, savunma ve zirai dron Arge çalışmalarına hız verdiğini de açıklayarak, Lefkoşa’ya ilk ofisini açtı.

İlk Somut Adımlar Atıldı

Kıbrıs Ticaret Odası ile yaptığı toplantılarda bölgeyle ilgili detaylı bilgiler alan ve kendi hedeflerinden bahseden holding yetkilileri, toplantı sonrasında olabildiğince hızlı hareket etmeye karar vererek ilk somut adımı attı.

Kıbrıs’a ilk ofisini; borsa tarafında finansal yazılım üreten ve özel eğitimler veren Sedat Ocakcı Danışmanlık markası ile açan holding, eğitmeni Hasan Sevinc’i belirli dönemlerde eğitim vermesi için Kıbrıs’taki ofise gönderecek.

“Kıbrıs Stratejik Noktalarımızdan Biri”

Önemli projeleriyle adından sıklıkla söz ettiren Sedat Ocakcı, Kıbrıs adımını şu sözlerle ifade etti:

“Kıbrıs ülkemizin en stratejik noktalarından biri. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini uzun süredir takip ediyoruz fakat elbette uzaktan takip etmek, ülkeye gitmek kadar etkili bir adım değil. Daha yakından takip etmek, yatırım fırsatlarını görebilmek, ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle ilgili bölgede kendimize alan yaratabilmek adına somut bir adım atmaya karar verdik. Hızlı şekilde aksiyon alarak ofisimizi açtık. Hedefimiz; bir ofisle yaptığımız açılışı, kısa sürede tüm firmalarımızın temsilciliklerinin olduğu bir iş merkezine çevirmek ve holding olarak burada faaliyet göstermek.’’

Ocakcı Holding’den Bir Hamle Daha!

Kıbrıs’a adım atacağını açıklaması ve hamlesiyle gündeme gelen Ocakcı Holding, yeni projesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Yozgat’ta dron fabrikası kuracağını açıklayan Holding, araçların yola çıktığını da ifade etti. Hem Kıbrıs adımı hem dron fabrikasının açılma sürecinden dolayı son derece yoğun bir döneme girdiklerini ifade eden Sedat Ocakcı, yeni projesinden şu sözlerle bahsetti:

“Yozgat’ta dron fabrikası açıyoruz. Araçlarımız yola çıktı ve en kısa sürede faaliyete geçecek şekilde aksiyon aldık. Diğer yandan Kıbrıs’taki ofisimizi büyütmek için çalışmalara başladık. Yoğun bir döneme giriyor olsak da hayata geçireceğimiz projelerin ülkemize katkılarını düşünmek, faaliyetlerimize devam etmemiz için moral kaynağı oluyor.”

“Yenilikçi Fikirler Işığında Gelişiyoruz”

Yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdiğini ve bu alanda çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Ocakcı; “Ocakcı Holding olarak Kıbrıs’ta bir ofis açmayı uzun zamandır planlıyordum. Yatırım fırsatlarını değerlendirmek için hızlı aksiyon alarak Kıbrıs’taki ofisimizi kısa sürede açtık. Yenilikçi fikirleri her zaman desteklediğimiz gibi Kıbrıs’ta da sadece ofis açmakla kalmayıp yeni projelerimizi hayata geçireceğiz.” sözleriyle holding yapısının yenilikçiliğe verdiği önemi bir kez daha hatırlattı.

Yeni projelerini ve çalışmalarını takip etmek isteyenler için https://ocakciholding.com.tr/ web adresi üzerinden hizmetlerini paylaşan Holding’e 0232 270 18 00 numaralı iletişim hattı ve [email protected] mail adresi üzerinden ulaşmak mümkün.