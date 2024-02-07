Ocak'ta Divan Kurulu Harekete Geçti

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07/02/2024

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Ocak'ta Divan Kurulu Harekete Geçti

Ahmet Dedekorkut teknik direktörlüğe getirildi. Ertaç Taşkıran kadro dışı bırakıldı

Türk Ocağı'nda önceki gün yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmayınca yetki divan başkanlığına kalmıştı.
Orhan Kaptan başkanlığındaki divan kurulu da teknik direktörlük görevi için Ahmet Dedekorkut ile anlaşmaya vardı. Bunun yanında kaptan Ertaç Taşkıran'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Türk Ocağı'nda olağanüstü genel kurul 19 Şubat'a ertelenmişti. Gergin geçen ve mali rapor konusunda sert tartışmaların yaşandığı kurul sonrası iki haftalık sürede bu sorunların çözümü için  görüşmelerin yapılacağı belirtilmişti.
Başkan adaylığı konusunda Türk Ocağı camiasının eski futbolculardan Adnan Öztürk'e destek verdiği ve çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

07/02/2024 22:31
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TAGS: Ertaç Taşkıran, spor
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