Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

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09/01/2021

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Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

Vadili’de dün saat 11:00 sıralarında, bir şahsa ait ikametgahın  mutfağında bulunan gazocağının açık unutulması sonucu ocak üstünde bulunan tencere içerisindeki yağın alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldiği bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, mutfak dolapları, 1 adet tost makinesi, 1 adet davlumbaz, 1 adet fırın, 1 adet ocak, 24 adet tahta, 120 metre karelik sunta, 120 metre karelik kırmızı kiremit yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir.

09/01/2021 12:26
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TAGS: yangın, vadili, haber
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