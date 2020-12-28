Ocak’tan Kasım’a 29 bin 208 kişinin yatırımları durdu

2020 yılının Mart ayında Pandeminin başlaması ile ülkedeki iş gücünde ciddi bir düşüş yaşandı. Ocak 2020 ayında 117 bin 208 kişinin yatırımları yapılırken Kasım ayı itibarıyla bu rakamın 88 bine geriledği açıklandı.

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Ocak ayında yatırımları yapılan işçi sayısı ile Kasım ayında yatırımı yapılan işçi sayısını kamuoyu ile paylaştı.

Saner, Ocak 2020’de toplam 117 bin 208 kişinin yatırımları yapılırken bu sayının Kasım ayında 88 bine düştüğünü söyledi.

Ay ay rakamları da veren Saner, Mart-Nisan aylarında kapanmadan da dolayı yatırımların üçte 1 oranında düştüğünü söyledi.

Saner, Nisan ayında 50 bin kişinin yatırımlarının yapıldığını ve yılın en düşük rakamlarına ulaştığı kaydedilirken bu rakamın aylar içerisinde bir nebze artış içerisinde girdiği belirtildi.

İşte ay ay yatırımı yapılan işçilerin sayısı:

Ocak: 117 bin 208

Şubat: 114 bin 59

Mart: 109 bin

Nisan: 50 bin

Mayıs: 81 bin

Haziran: 92 bin

Temmuz: 95 bin

Ağustos: 97 bin

Kasım: 88 bin

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28/12/2020 14:15