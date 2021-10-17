Oceanman'de Doğukan birinciliğe yüzdü

Alanya’da yapılan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman’de genel klasman birincisi Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç oldu.

Türkiye’de ikinci kez yine Alanya’da yapılan ve 24 ülkeden bin 100 sporcunun katılımı ile düzenlenen organizasyonda Doğukan Ulaç, Osman Akkuş ve Hasan İlker’den oluşan takımımız dün 3×750 metre yarışında genel klasman üçüncüsü olmuştu.

Bugün gerçekleşen 10 kilometre yarışa bireysel katılan sporcularımızdan Doğukan Ulaç sudan ilk çıkan yüzücü oldu ve bir kez daha gururumuz oldu.

Geçmiş yıllarda İstanbul’da yapılan Boğaziçi maratonunda da genel klasman birinciliği elde eden Doğukan bu kez Alanya’da, dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman’de genel klasman birinciliğine yüzdü.

Doğukan 10 kilometrelik parkuru 2 saat 20 dakikada yüzerek zafere ulaştı.

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17/10/2021 15:48