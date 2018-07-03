Ocean’s 8 filmindeki mücevher meğer gerçekten varmış!

Başrollerinde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihannna, Helena Bonham Carter ve Awkwafina gibi ünlü isimlerin yer aldığı Ocean’s 8 filminin yankıları tüm hızıyla devam ediyr. Filmle ilgili en çok konuşulan konulardan biri de filmde Anne Hathaway’in taktığı gerdanlık oldu… Her izleyenin hayranlık duyduğu gerdanlık meğer 1931 yılında tasarlanmış…

Filmde, Met Gala’da yapılan bir mücevher hırsızlığı konu ediliyor. Ocean’s 8 filminde çalınacak mücevherin adı Toussaint. Muhtemelen herkes film için verilen ve tasarlanan bir mücevher olarak düşündü lakin aslında Cartier bu gerdanlığı 1931 yılında aynı isimle piyasaya çıkarmış. Jacques Cartier tarafından Nawaganar'ın Maharaja'sı için yapılan kolye o dönem bir anda ortadan kaybolmuş ve bir daha da izine rastlanmamış.

87 yıl sonra ise Cartier’in arşivinden gerdanlığın çizimleri çıkarılıp, Paris'teki mücevher mağazasında tam olarak iki ayda tamamlanmış. Şayet bu gerdanlık gerçek olsaydı bugünkü değeri 150 milyon dolar olacaktı.