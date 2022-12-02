Oda arkadaşının solunum cihazını kapattı: Sesten rahatsız oldum

Almanya'daki yetkililer, 72 yaşındaki bir kadının, çıkardığı sesten rahatsız olduğu için hastanedeki oda arkadaşının ventilatörünü iki kez kapattığı iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

ads ads ads ads
02/12/2022

ads
Oda arkadaşının solunum cihazını kapattı: Sesten rahatsız oldum

Almanya'daki yetkililer, 72 yaşındaki bir kadının, çıkardığı sesten rahatsız olduğu için hastanedeki oda arkadaşının ventilatörünü iki kez kapattığı iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Olay, ülkenin güneybatısındaki Mannheim'da salı akşamı meydana geldi.

Mannheim savcılığı ve polisinin dün yaptığı ortak açıklamaya göre zanlı, "gelen sesten rahatsız olduğu için" 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı.

Hastane personeli duruma müdahale edip hastaya oksijen verilmesinin hayati önem arz ettiğini iletti.

Ancak ilerleyen saatlerde yaşlı kadın ventilatöre bir kez daha müdahale etti.

72 yaşındaki zanlı, cinayete teşebbüsten yargılanıyor.

Yetkililer, solunum cihazı kapatılan hastanın yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğünü bildirdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan hastanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

02/12/2022 14:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: almanya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.