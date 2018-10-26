Odaklanma sorunu nasıl çözülür

Odaklanma sorunu çoğu zaman psikiyatrik sorunların habercisi olabiliyor. Kişilerin iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimini engelleyen odaklanma ve bir işe yoğunlaşma sorununun DEHB gibi hastalıklardan kaynaklandığını düşünen Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım sorunun nasıl çözülebileceğini anlattı. Odaklanma sorunu yaşayanlar için bazı önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Sayım, sanal ortamların da odaklanma ve sosyal becerileri olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Günümüzün en sık karşılaşılan sorunlarının başında gelen, bir işe yoğunlaşamama ve odaklanma problemi, DEHB gibi psikiyatrik sorunların habercisi olabilir. Teknoloji kullanımı ve aşırı kollayıcı tutumlar, iletişim ve sosyal becerilerin gelişimini engelliyor. Odaklanma sorununu aşmak için, uyması gereken kurallar belirlenerek bunlara uyulması sağlanmalı. Ortamı dikkat çekici nesnelerden olabildiğince arındırarak, çocuğa sade bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Çocuğa gününü planlamayı öğretmek de sorunun aşılmasında yardımcı olabilir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Parlayan Nesneler Sendromu (PNS) diye bir kavram bulunduğuna işaret ederek "Bu çağ, PNS çağı. Yani sürekli bir şey parlatılıyor, sürekli bir şey moda haline getiriliyor ve dikkatimiz dağılıyor. Asla odaklanmamıza fırsat verilmiyor. Çocuklarda benim çok rahat gördüğüm ve telefon veya başka dijital araçlarla da PNS'nin giderek güçlendiği bir döneme doğru geliyoruz" demişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeme getirdiği odaklanamama problemi, önemli sorunların habercisi olabilir.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk Ergen Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, günlük yaşantımızda yaptığımız etkinlikleri tamamlamak için dikkati yoğunlaştırma ve sürdürme becerisine sahip olmamız gerektiğini söyledi.