“Odamdaki Yabancı” Filmi Daü İletişim Fakültesi’ndeki Galada İzleyiciyle Buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen galada Odamdaki Yabancı filmi izleyiciyle buluştu. Senaristliğini ve yönetmenliğini DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Evre’nin üstlendiği uzun metrajlı film bölümün öğrencileri ile çekildi. Sinemada Yönetmenlik ve Yapımcılık dersi kapsamında, Öğretim Görevlisi Ömer Evre önderliğinde çekilen filmin gala gösterimine Türkiye Film Yönetmenler Birliği (Film-Yön) Başkanı Biket İlhan da katıldı.

Biket İlhan’ın danışmanlığını yaptığı Odamdaki Yabancı filminin gala gösteriminde, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad ve fakülte öğretim elemanları ile öğrenciler yer aldı. Biket İlhan ve Ömer Evre’nin söyleşi de gerçekleştirdiği gala gösteriminde, DAÜ Sinema Televizyon Bölümü 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi başarılı öğrencilerine Şeref ve Yüksek Şeref sertifikaları da takdim edildi.

“Öğrencilerin Deneyimi İçin Önemli Bir Film”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy yaptığı açılış konuşmasında, İletişim Fakültesi öğrencilerini sektör deneyimi yüksek öğretim görevlileri ile buluşturmanın önemine dikkat çekerek, sinema alanında üretim yapmanın zor olduğunu belirtti. Ömer Evre ve öğrencilerini tebrik eden Prof. Dr. Ersoy, sinema sektörünün Kıbrıs’ta gelişmesi için DAÜ İletişim Fakültesi olarak tüm imkanları kullanacaklarını da ifade ederek, böylesi zor bir sektörde filmler üretmenin öğrencilerin deneyimi için önemli olduğunu kaydetti.

Biket İlhan ve Ömer Evre’ye Teşekkür

DAÜ Sinema Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad ise konuşmasında bölüm olarak bu filmi hazırlayıp izleyiciye sunmuş olmalarının önemine değindi. Biket İlhan ve Ömer Evre’ye DAÜ Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Özad, sertifikalarını alan başarılı öğrencileri de tebrik etti.

Gala kapsamında gerçekleştirilen söyleşide ise Film-Yön Başkanı Biket İlhan öğrencilere, “İstediğiniz şeye ulaşana kadar asla hayalinizden vazgeçmeyin ve pes etmeyin” diyerek mesaj verdi. DAÜ İletişim Fakültesi’nin öğrencilerine sunmuş olduğu yüksek eğitim kalitesi ve teknik olanaklara vurgu yapan yönetmen Ömer Evre ise, öğrencilerin film yapmak için ihtiyaç duydukları tüm olanaklara DAÜ’de sahip olduklarını belirtti. Etkinlik DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu’nun konuklara teşekkür plaketi sunmasıyla son buldu.