Ödem Nedir? Nasıl Atılır?

İnsan vücudunun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sıvıya ihtiyaç vardır. Vücudun aldığı sıvı kadar atması da gerekir. Bu sayede arada bir denge olmalıdır. Dolaşım sistemi kalpten aldığı sıvıyı vücudun diğer alanlarına taşır. Ancak çeşitli nedenlerle vücutta sıvı dengesizlikleri yaşanır. Buna da ödem adı verilir. Sıvı tutulumu olarak da adlandırılır.

Ödemin Belirtileri Nelerdir?

Ödem az hareket eden, karbonhidratlı ve tuzlu yiyecekleri fazla tüketen, obez, gergin ruh hali olan kişilerde daha fazla görülür. Yine menopoz dönemine yakın kadınlarda dolaşımın yavaşlamasıyla birlikte ödem riski artar.

Ayrıca bazı hastalıklara bağlı ilaç kullanan kişiler de ödem oluşumuna daha yatkındır. Kalp, karaciğer, böbrek yetmezliği, varis tarzı dolaşım bozuklukları, şeker, tansiyon yüksekliği ya da ağrı kesici ilaç kullananlar bu tür olasılığa daha yatkındır. Her ne kadar vücudun hangi bölgesinde ödem oluştuğuna göre belirtiler değişebilse de en yaygın ödem belirtileri şunlardır:

· Karında sıvı birikmesine bağlı olarak şişkinlik, hazımsızlık,

· Kalp zarı ve akciğerde sıvı birikmesi sebebiyle nefes darlığı,

· Ciltte gerilmelerin artması, parlaklıkların fazlalaşması,

· Yüz, el, bacak bölgelerinde şişkinlikler,

· Yüz, el, bacak bölgelerinde hareketlerde kısıtlamalar,

· Bacaklarda selülit tarzı rahatsızlıklar sonucu ağrı ve kızarmalar,

· Parmakla bir yere bastırıldığında geçici çukurlar,

· Yüksek kan basıncı,

· Nabızda artış,

· Bacaklarda aşırı terleme.

Ödem Nasıl Atılır?

Ödem çok farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Bu yüzden ilerlemişse mutlaka doktor kontrolü önerilmektedir. Bununla birlikte oluşan ödemin vücut tarafından atılması gerekir. Peki, ödem nasıl atılır? Bunun için başlıca yapılması gerekenler şunlardır:

· Magnezyum desteği almak: Ödem konusunda elektrolitler vücuda yardımcı olmaktadır. Magnezyum da en önemli elektrolitlerden birisidir. Yapılan araştırmalar magnezyumun ödem atmada etkili olduğunu göstermiştir.

· Uyku süresini arttırmak: Uyku insan sağlığı için çok önemlidir. Gerek zihinsel gerek fiziksel sağlık için en az beslenme kadar uyku süresine de dikkat edilmelidir. Uyku esnasında vücut su ve sodyum dengesini sağlamaya çalışır. Yeterli süre uyku uyulursa vücudun su seviyesini destekler.

· Stresten uzak kalmak: Stres ödemin nedenlerinden birisidir. Dolayısıyla ödemin atılması için stresi azaltmak gerekir. Stres genel sağlığı özellikle uzun vadede olumsuz etkiler. Uzun süre stres yaşanması kortizol seviyesini arttırır. Bu da su tutulmasını ve buna bağlı olarak kilo artışına neden olur.

· Tuz alımını azaltmak: Sodyum insan vücudundan en fazla yer alan elektrolitlerden birisidir ve özellikle tuzdan kaynaklanır. Sodyum tüketimi çok fazla olursa da vücutta ödem meydana gelir. Bu yüzden ödem atma konusunda tuz alımını azaltma etkili olmaktadır.

· Su tüketimini arttırmak: Her ne kadar ödem atma ile su içme ters ilişkili gibi görünse de günlük yeterli miktarda su içmenin genel sağlığa olduğu kadar ödem atmaya da etkisi vardır. Yeterli miktarda su içmek sindirim ve böbrek sağlığı başta olmak üzere vücudun genel dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Ödem Atmada Sporun Etkisi

Ayaktaki ödem en sık karşılaşılanlardan birisidir. Yine karın bölgesindeki ödem de fazlaca rastlanan bir sorundur. Vücudun her neresinde olursa olsun ödem atmada en etkili yöntemlerden birisi spordur. Yeterli egzersiz yapmamak zaten ödem oluşumunun sebeplerinden birisidir. Dolayısıyla kısa vadede ödem atmanın en etkili ve en sağlıklı yollarından birisi spordur. Spor yaparken insan vücudu terler ve böylece su atar.

Vücudu aşırı halsiz düşürmeyecek, zamana yayılan, doğru kıyafetler ve ortam sıcaklığında yapılan bir saatlik bir spor kişiye yarım litre ile 2 litre arasında su kaybetme imkanı verir. Böylece ödem atımı sağlanır.

Özper Özorun

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17/05/2021 14:41