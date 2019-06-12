Ödemeler yapılıyor

Toprak Ürünleri Kurumu, daha önce açıklanan alım-ödeme programına uygun sözleşme imzaladığı patates üreticilerinden, 30 Mayıs-7 Haziran döneminde alımını gerçekleştirdiği ilkbahar ürünü patateslerin ürün bedellerinin, Cuma günü ödeneceğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, TÜK, toplam 96 bin 960 kilo patatesin ürün bedellerini ödeyecek.

Toprak Ürünleri Kurumu’na ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticiler, ödemeleri ile ilgili daha fazla bilgiyi Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alabilecek.