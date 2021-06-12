ODTÜ Kıbrıs’a “Sıfır İş Kazası” Ödülü Verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2019 ve Nisan 2021 arası dönemde “sıfır iş kazası” hedefini tutturan ODTÜ Kıbrıs’a teşekkür belgesi verdi.

ODTÜ Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile uyumlu asgari tedbirleri alarak, Ocak 2019-Nisan 2021 tarihleri arası dönemi “sıfır iş kazası” ile tamamlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi tarafından düzenlenen “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası” etkinlikleri çerçevesinde teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Açıklamaya göre, 100 ve üzeri çalışanı bulunan 40 iş yeri, bu yıl ilk kez verilen teşekkür belgelerinin sahibi oldu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nu ziyaret eden Güzelyurt Çalışma Dairesi Müdürü Mehtap Semerci, teşekkür belgesini Kampus Rektörü Prof. Dr. Ömer Turan’a takdim etti.

Kampus İSG Kurulu Sekreteri Tezel Baykent konuyla ilgili açıklamasında, tüm akademik ve idari personele çeşitli kategorilerde, her yıl yenilenen, teorik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini, geri bildirim ve önerileriyle çalışanların, risk tanımlama ve yönetimi süreçlerine aktif katılımını sağlamak üzere çeşitli formlar oluşturulduğunu belirtti.

Baykent, ayrıca, tüm kampus binalarının ve kampus çevresinin olası riskler açısından değerlendirildiğini, elde edilen bilgiler ışığında tehlikeleri kontrol altına alarak riskleri en aza indirgemek üzere düzenlemeler yapıldığını, bu yönde güvenli çalışma uygulamaları geliştirildiğini kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



12/06/2021 13:52