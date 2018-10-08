ODTÜ Kıbrıs’ta Yeni Akademik Yıl Törenle Başladı

ODTÜ Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre törene Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Ömer Gökçekuş ve Halkı Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kampus Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal konuşma yaptı.

Baykal, ODTÜ’nün adadaki eğitim kalitesini artırma misyonuyla adaya davet edildiğine vurgu yapan rektör, bu misyonu başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Baykal, 2018 ÖSYS sonuçlarında öğrenci alım oranlarının Kuzey Kıbrıs ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu kaydetti.

BUGÜNE DEK 1922 MEZUN

Bugüne kadar ODTÜ Kıbrıs’ın 1922 ODTÜ’lü mezun ettiğini ve ODTÜ Kıbrıs mezunlarının dünyada 5 kıtada rekabetçi firmalarda ve saygın yükseköğretim kurumlarında kariyerlerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Baykal, ODTÜ Kıbrıs mezunlarının çalıştıkları Apple, Google, Huawei, Aselsan, Samsung, Intel, Bosch gibi firmalardan da örnekler verdi.

Törende, üniversitede 10 çalışma yılını dolduranlara plaket verilmesinin ardından, Kıbrıslı Türk sanatçılardan oluşan Klasik Trio konseri gerçekleştirildi.

Tören “Yılın Yeşil Beyni” proje yarışması kazananların açıklanması ve resepsiyonla tamamlandı.