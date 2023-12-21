Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni 15 Aralık Cuma günü ziyaretçilere açtı.

ODTÜ KKK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumda bilimsel yaklaşımı teşvik etme ve bilime ilgi duyan herkese yaratıcılıklarını, becerilerini, analitik yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmak üzere tasarlanan ODTÜ KKK Bilim ve Teknoloji Merkezi, ilköğretimden başlamak üzere her yaş grubundan bilim ve teknoloji meraklısına uygulamalı deneyimler yaşatarak bilime ‘dokunma’ şansı veriyor.

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeniden faaliyete geçirilen ODTÜ KKK Bilim ve Teknoloji Merkezi interaktif etkinlikler, deney laboratuvarları ve özel atölyelerle bilimsel düşünceyi destekleyerek geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

ODTÜ KKK Bilim ve Teknoloji Merkezi, ilgi duyan herkese açık.

Merkez’de düzenlenen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi (0392-6612104) numaralı telefondan elde edilebilir.