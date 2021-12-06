ODTÜ Kuzey Kıbrıs, 6 lisans programı ABET akreditasyonunu aldı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs, 6 lisans programının “Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” akreditasyonu aldığını bildirdi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden verilen bilgiye göre, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans programları, ABET tarafından değerlendirilerek, akredite eşdeğerliği aldı.

Akreditasyon süreci 2020-2021 akademik yılı içerisinde tamamlandı. İnceleme safhasında eğitim ve öğretim kalitesi bağımsız uzmanlardan oluşan komisyonlarca değerlendirilen ve ABET’in uluslararası kalite standartlarını karşıladıkları verilerle belirlenen 3 lisans programı, ABET akreditasyonunu almaya hak kazandı.

2019-2020 akademik yılında akredite edilen Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makina Mühendisliği programları ile birlikte ODTÜ Kıbrıs’ta ABET akreditasyonlu mühendislik programlarının sayısı 6’ya yükseldi. Eğitim-öğretim kalitesi, ABET’in temel değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

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06/12/2021 12:43