ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 19. Akademik Yıl Açılış Töreni cuma günü yapılacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu 19. Akademik Yıl Açılış Töreni cuma günü saat 18.30’da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür Kongre Merkezi, Rauf Raif Denktaş Salonu’nda yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak tören, açılış konuşmaları ile devam edecek.

ODTÜ hakkındaki görsel sunumun ardından Cansu ve Göksu Özcezarlı kardeşlerin keman resitali dinlenecek.

Törenin sonrasında kokteyl gerçekleştirilecek.