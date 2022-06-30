ODTÜ Kuzey Kıbrıs Mezun Adayları Kampüse Veda Etti

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mezun adayları düzenlenen kampüse veda partisinde eğlenerek hoca ve arkadaşlarına veda etti.

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30/06/2022

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Mezun Adayları Kampüse Veda Etti

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 2022 mezun adayları düzenlenen kampusa veda partisinde eğlenerek yaklaşmakta olan mezuniyetlerini kutladı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünün geleneksel Mezun Adayları Kampüse Veda Partisinde, mezuniyeti yaklaşan öğrenciler hoca ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirerek kampüse veda ediyor. 2021-2022 Akademik Yılı sonunda mezun olması beklenen 419 lisans ve 20 yüksek lisans öğrencisi kampüse veda töreninde bir araya geldi. Parti, fotoğraf çekiminin ardından döner ikramı ve mezun adaylarının görsel sunumuyla devam etti.

30/06/2022 15:52
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TAGS: ODTÜ Kuzey Kıbrıs
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