Ödül Kazanan Filmlerin KKTC Galası YDÜ’de yapıldı

‘9 ülke 9 şehir’ sloganı ile bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Yarışmasında ödül kazanan filmlerin KKTC galası Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapıldı.

Galaya Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katılarak, belgesel gösterim turuna KKTC’nin dahil edilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Başçeri dereceye giren filmlerin BRT’de gösterilecek olmasından da memnuniyet duyduğunu da kaydetti.

Galaya Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcısı Zorlu Töre ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan galada ilk sözü Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tamer Şanlıdağ aldı.

Şanlıdağ konuşmasında hayata geçirmeyi planladıkları Kıbrıs Modern Sanat müzesi ile ilgili bilgi verdi.

Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi türki cumhuriyetlerin, Türkiye ve Kıbrıslı Türk sanatçıları bu coğrafyada sanat köprüsü aracılığı ile buluşturucak. bir yıl oldu projeye başlayalı, neredeyse 4 binin üzerinde sanatçı destek veriyor, 15 bine yakın eser üretilmiş durumda, 15 kasım 2020’de açılması planlanıyor. Muhtemelen açıldığı tarihte de 25 bine yakın eserle tüm sanatseverlerin, Kıbrıs halkının ve dünya sanatına önemli katkılar sunacak” dedi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir de film festivali hakkında bilgi vererek amaçlarının, türk dünyasının e dünya kültürüne ve sanatına katkı koymasını sağlamak olduğunu ösyledi.

Demir “bu festivalleri yapmamızdaki ana gayemiz geniş bir coğrafya ve engin bir kültüre sahip olan Türk milletinin öz ve kök değerlerini belgeselle önce kendi akarabalarımza son insanlığa sunmak için yapıyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belgesel Film Yarışmasında bugün11 üniversite ile proje ortaklığı yaptıklarını kaydeden Demir, türk dünyası uzun metrajlı filmleri haftası’nı KKTC’de düzenlemek istediklerini kaydederek, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunu bu noktada proje ortağı olarka görmek istediklerini belirtti.

Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre de galada söz alarak bu etkinliğin KKTC’de yapılmasından gurur duyduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ın Türk milletinin bir parçası olduğunu ifade eden Meclis başkanı “bizler Atüatürk’ün “ Ne Mutlu Türküm diyene” ifadesinin içerisinde kendimizi bulan insanlarız. Biz bir milletiz, Türk milletiyiz “ ifadelerini kullandı.

Töre, “biz bir milletiz, Türk milletiyiz. Biriz, beraberiz, birlik ve beraberliğimiz ne kadar artarsa, o kadar başarılı oluruz. Onun için Türk devletlerinin gerek sivil toplum örgütleri çalışmasında, gerek devlet düzeyinde, gerekse bu etkinliklerle biraraya gelmesi, birbirilerini tanımaları birbirlerini destek vermelerini çok önemsiyoruz” dedi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na belgesel gösterim turuna KKTC’yi dahil etmesinden dolayı teşekkür ederek, gösterimlerde Kıbrıs Türkünün mücadelesini ve kültürünü anlatan filmler de görmek istediklerini kaydetti

Başçeri, “Türklüğün ada üzerinde nasıl yaşatıldığını gören birisi olarak, bilen birisi olarak, adada yaşayan Türklerin, Türklüklerini ifade etmek, Türklüklerini yaşamak adına vermiş oldukları mücadeleyi bilen birisi olarak, bu seneki belgelselde Kıbrıs Türkünün mücadelesini anlatan bir belgesel olmamasını öğrendiğimde üzüldüm. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum YDÜ iletişim fakültesine. Önümüzdeki yıl bu platformu, Kıbrıs Türkünü anlatan ürünlerle de doldurun lütfen. Çünkü bu çok önemli bir imkandır, Kıbrıs Türkünün mücadeleisni bu geniş coğrafyaya anlatmak için” dedi.

Büyükelçi Başçeri, yarışmada dereceye giren filmlerin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda gösterilecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, Yakın Doğu Üniversitesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından teşekkür belgelerinin takdimi yapıldı, ardından dereceye giren filmlerin gösterimi gerçekleştirildi.

06/11/2019 20:27