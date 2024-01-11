Ödül Rekoru Kıran DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencilerinden Rektör prof. Dr. Hasan Kılıç’a ziyaret

Aralık ayında katıldıkları uluslararası yarışmada kupa ve madalya rekoru kırarak yurda dönen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı ekibi, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan da yer aldı.

“Sizlerle Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 13-16 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen 20. İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Yarışması’nda başta en büyük ödül olarak adlandırılan Grand Prix birincilik kupası olmak üzere Yılın Türk Altın Şefi kupası, 15 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri ile gurur duyduklarını aktardı.

“DAÜ Turizm Fakültesi Dünyanın En İyileri Arasındadır”

DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak vermekte olduğu eğitimin kalitesinin, eğitim programlarının dünyanın önde gelen uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve çeşitli bağımsız uluslararası dünya üniversite sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en üst sıralarında gösterilmesiyle kanıtlandığını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin Çin merkezli ShanghaiRanking tarafından açıklanan 2023 yılı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda “Ağırlama ve Turizm Yönetimi” alanında dünyada 44’üncü sırayı elde ederek Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kıbrıs genelinde birinci sırada yer alma başarısını gösterdiğini, dolayısıyla da kalitesini kanıtlamış olan DAÜ Turizm Fakültesi’nin akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katıldıkları her platformda sergilemiş oldukları üstün performansların ve elde etmiş oldukları başarıların tesadüf olmadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin başarılarının devamını diledi.

“Aldığımız Kaliteli Eğitimin Başarılarımızdaki Payı Büyük”

Öğrenciler de Prof. Dr. Kılıç’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, farklı kategorilerde kazandıkları ve beraberlerinde getirdikleri kupalar ve madalyalarla ilgili bilgi verdi. DAÜ Turizm Fakültesi’nde almakta oldukları kaliteli eğitimin, elde ettikleri başarılardaki payının büyük olduğuna dikkat çeken öğrenciler, aynı zamanda DAÜ Turizm Fakültesi’nde eğitim alırken hem dünyadaki en son uygulamaları öğrendiklerini, hem de hocaları tarafından bu tür yarışmalara katılmaya teşvik edilmelerinin ve yarışmalarda başarı elde etmelerinin kendilerine önemli bir mesleki özgüven ve tecrübe kazandırdığına dikkat çektiler. Öğrenciler kendilerine bu imkanları sağlayan DAÜ Turizm Fakültesi’ne ve DAÜ Rektörlüğü’ne de teşekkürlerini ilettiler.

Madalya ve Kupa Rekoru Kırıldı

Öğrenciler Fatma Öztunç, Hatice Kumaş ve Nujin Dilba Karakulak SPT1 – Grand Prix Şefler Ekibi kategorisinde altın madalya ve kupa sahibi olurken Fatma Öztunç aynı zamanda SP6 – Yılın Altın Türk Şefi kategorisinde altın madalya ve kupa, SP3 – Usta Balık kategorisinde gümüş ve SP10 – Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu

Nujin Dilba Karakulak JP6 - Restoran Tatlı kategorisinde gümüş madalya ile JP7 – Balık Yarışması kategorisinde gümüş madalya ile JP7II – Yılın Altın Genç Şefi kategorisinde altın madalya, Alikaan Yeğilmez JP8 –Makarna Yarışması kategorisinde ve JP6 –Restoran Tatlı kategorisinde gümüş madalya, Hasan Çatal JP8 –Makarna Yarışması kategorisinde gümüş madalya, Hatice Kumaş SP11 – Modern Türk Mutfağı kategorisinde altın madalya, Günseli Kafa JP6 –Restoran Tatlı kategorisinde bronz madalya, JP9 –Ana Yemek Yarışması kategorisinde gümüş madalya ile JP7 – Balık Yarışması kategorisinde altın madalya, Batuhan Yiğit Bayram JP7 – Balık Yarışması kategorisinde bronz madalya ile JP9 –Ana Yemek Yarışması kategorisinde altın madalya, Alikaan Yegilmez, Batuhan Yiğit Bayram ve Hasan Çatal JPT1 – Pratik Ekip Yarışması kategorisi ile JPT2 – Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması kategorisinde altın madalya elde etmişti.