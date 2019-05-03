Ödül töreni 9 Mayıs Avrupa Günü’nde...

Yenidüzen Gazetesi’nin Avrupa Kültür Vakfı’nın (European Cultural Foundation - ECF) desteğiyle düzenlediği “Demokrasiyi Tasarlıyorum” başlıklı tasarım yarışmasında kazananlar belli oldu.

Yenidüzen’den yapılan açıklamaya göre yarışma, Avrupa’da gelişen ırkçılığa karşı mücadeleyi güçlendirmek ve AB yurttaşlarına demokrasiye etkin katılım sorumluluklarını hatırlatmayı hedefliyor.

Yenidüzen gazetesine elektronik posta yolu ile iletilen tasarımlar öncelikle numaralandırıldı ve değerlendirilmek üzere isimsiz olarak, konusunda uzman beş kişiden oluşan Jüri heyetine gönderildi.

BİRİNCİ SELMA GÜRANİ

Jüri heyetinin, gelen başvuruları “yaratıcılık, özgünlük, bütünlük ve estetik, açık ve net mesaj, hedef kitle ve oy kullanmaya teşvik etmek” kriterleri üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda kazananlar şu şekilde açıklandı:

1.Selma Gürani, 2.Salih Yücebaş, 3.Altan Muslu

Demokrasiyi Tasarlamak Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmada ayrıca Jasmine Dinand, Özge Luricinalı ve Mustafa Kemal Çağlar’ın tasarımları sergilenmeye değer bulundu ve Yenidüzen’in web sayfasında yayınlanmaya hak kazandı.

ÖDÜL TÖRENİ 9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ’NDE...

Birinciye 5000TL, ikinciye 3000TL ve üçüncüye 1500TL ödüllü yarışmada, dereceye girenlere ödülleri 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Konferans Salonu’nda saat 18.30’da düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.