Ödüller verildi, sergi açıldı

Merit Otellerinin devam eden sosyal sorumluluk projesi kapsamında “turizm” konulu kompozisyon yarışmasında başarılı olanlar ödüllendirilirken, “kamplumbağa” konulu resim sergisinin de açılışı yapıldı.

Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Lapta İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı kompozisyon yarışmasında başarılı olan Karşıyaka İlkokulu’ndan Zalihe Eren, Alsancak İlkokulu’ndan Bekir Atasay, Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Güneş Ada Kazar ile Lapta İlkokulu’ndan Tanem Sağdıç ve Reyhan Aslan’a ödülleri Perşembe akşamı Merit Royal Diamond Otel’de düzenlenen törenle verildi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı ödül töreninin ardından aynı okulların 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin “kaplumbağa” konulu çizdikleri resimlerin sergisi açıldı. Sergide yüzün üzerinde öğrencinin resimleri yer aldı.

Kompozisyon yarışması ödül törenine ve sergi açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Milli Eğitim Bakanlığı Girne Bölgesi Müfettişi Abdullah Sultanoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Çevre ve turizmin önemine vurgu yapıldı

Ödül töreninden önce yapılan konuşmalarda turizm ve çevre ilişkisinin altı çizilerek, çevremize sahip çıkmanın önemine değinildi.

Eşsiz güzelliklerle dolu bir ülkede yaşadığımıza ve doğal güzellikleri korumamızın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çevre bilinciyle gelişen öğrencilerin bu toplumun geleceği olacağı için öğrencilerini bu doğrultuda eğiten öğretmenlere teşekkür etti.

Merit Otellerinin düzenlediği sosyal sorumluluk projesi gibi etkinliklerde öğrencilere turizm üzerine düşünme ve görüşlerini ifade etme imkanı verilmesinin önemine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre bilinciyle yetişen ve turizmin önemini kavrayan gençlerin yetişmesinin ülkemiz geleceği için önemli olduğunu kaydetti.

Turizmin ülkemiz gelişiminin vazgeçilmezi olduğunu, turizmsiz Kıbrıs olamayacağı gibi Akdeniz’de de Kıbrıssız bir turizmin olamayacağının altını çizen Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, sürekli pozitif olan Merit ruhunun, gençlerin yaratıcılığıyla ülkemizde daha iyi nesillerin oluşmasına katkı vermesinden gurur duyduklarını kaydetti.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, her kuruluşa elini uzatan bir şirket olarak çocukların gelişimine katkı sağlayan ve onları mutlu eden yeni bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.