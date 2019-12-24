Ödüllü inşaat firması Kıbrıs Developments İstanbul’da ofis açtı

Kıbrıs’ta inşaat ve gayrimenkul sektöründe lider bir kurum olan, 35 yıllık tecrübesi ile kalite ve güvenirliğinden ödün vermeden Kıbrıs’a yaşam alanları inşa eden Blu Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments, fark yaratan projeleri ile gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar hayata geçirdiği prestij projelerle birçok ödül kazanmış olan Kıbrıs Developments, Kıbrıs’ta yatırım yapmak isteyen Türk müşterilerine daha yakın olabilmek adına İstanbul’da Levent Loft’taki tanıtım ve bilgi ofisinin açılışını özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik, müzik dinletisinin ardından Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim’in açılış konuşmasıyla başladı.

Projelerinin tıpkı diğer yurtdışı pazarlarda olduğu gibi Türk yatırımcılar/müşteriler tarafından da değer görmesinin büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu vurgulayan Çağatay Özbirim, faaliyetlerini sürdürürken hem sektör, hem de kendi kendileri ile ile yarışıp kalite çıtasını sürekli yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bugüne kadar hayata geçirdiği marka projeler ile Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörünün en itibarlı kurumlarından biri olan ve gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Kıbrıs Developments’in Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim ise, Kıbrıs Developments’in kurumsal vizyon ve değerlerinin yanı sıra, hayata geçirdiği marka konut projeleri hakkında detaylı bilgileri samimi bir sunum eşliğinde konuklara aktardı.

Etkinlikte yaptığı sunumda hem kendisinin, hem de Türkiye’de kazandıkları ödüller ve son yıllarda Türk müşterilerin projelerine yönelik artan ilgisinden dolayı Kıbrıs Developments’in İstanbul ile bağını hikayeleştirerek anlatan Harper Özbirim, yeni projeleri Natura hakkında da bilgiler verdi.

İnşaat sektöründe 35 yıllık tecrübesi ve sosyal sorumluluk bilinci ile Kıbrıs’ın kültürel ve mimari değerlerini, sanatı, doğayı, engelsiz yaşamı ve sürdürülebilirliği projelerinin merkezine koyan, Kıbrıs Developments’in yapı kalitesi ve içerisinde barındırdığı olanaklarla birlikte bugüne kadar yapmış olduğu en nitelikli proje olan Natura, Alsancak Park’a komşu olması nedeniyle ismini doğadan alıyor. Natura’nın eşsiz mimarisi, iç mekanların anatomisi, Beşparmak Dağları’ndaki kayaların renk tonlarının cephelerde kullanılması, açık alanları ve pergolaları ile oluşturulmuş tüm hikayeleri, altın kumlu plajlara yürüme mesafesindeki yakınlığıyla Kıbrıs'ın özüyle organik bir bağa sahip olması projeyi daha da özel ve anlamlı yapıyor. Natura projesinde, 8’i müstakil villa, 60 tanesi de yarı müstakil daire olmak üzere toplamda 68 konut bulunuyor. Türkiye İş Bankası natamam konut kredisi ile desteklenen ve halihazırda yüzde 65’i satılmış olan Natura projesinde, tek yatak odalıdan 3 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerin yanı sıra, iç mekan tasarımlarında Modern, Akdeniz ve Nordik esintilere sahip 3 farklı yaklaşım seçeneği de mevcut.

Kıbrıs Developments İstanbul ofisinin açılışına katılan konuklar, toplu konut anlayışına yeni bir soluk getirerek fark yaratan Kıbrıs Developments projelerine yoğun ilgi gösterdi.

Kıbrıs Developments’in projeleri ile ilgili detaylı bilgiye https://kibrisdevelopments.com/ adresinden ulaşılabilir.

24/12/2019 13:34