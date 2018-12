Ödüllü İskoç viskisi Glenfiddich barmenleri viski tadım eğitiminde buluşturdu

Orhan Shevket & Son Ltd., dünyanın en çok ödül alan single malt viskisi Glenfiddich’in dünya marka elçisi Struan Grant Ralph’ın katılımıyla viski tadım eğitimi düzenledi.

William Grant & Sons Ltd. tarafından 1887 yılından bu yana üretilen dünyanın en çok ödül alan single malt İskoç viskisi Glenfiddich’in distribütörlüğünü yapan Orhan Shevket & Son Ltd., Glenfiddich’in dünya marka elçisi Struan Grant Ralph’ın katılımıyla 28 Kasım Çarşamba günü Merit Lefkoşa’da barmen, bar şefi ve F&B müdürlerine yönelik özel viski tadım eğitimi düzenlendi.

İskoç viskinin doğum yeri İskoçya’dan Kuzey Kıbrıs’a gelen Glenfiddich dünya marka elçisi Struan Grant Ralp, sunumunda viskinin tarihçesi, viski türleri ve viskinin üretim aşamasına dair püf noktaları katılımcılar ile paylaştı. Glenfiddich ailesi ve viski hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlandığı viski tadım eğitiminde, herbiri kendine has lezzet ve aromaya sahip 12, 15, 18 ve Project XX olmak üzere 4 farklı Glenfiddich viskisinin tadımları yapıldı.

Viski tadım eğitiminde ilk olarak, Glenfiddich’in imzası haline gelen klasik ekspresyonu olan meyvemsi tadı, hafif meşe aroması ve kokusunun yumuşaklığı ile 12 yıllık Glenfiddich viskisi katılımcılara sunuldu. İskoçya’da viski içerisindeki lezzetin %80’inin yıllandırdıkları fıçılara bağlı olduğunu, daha kompleks ve daha zengin aromalı viski üretebilmek için solera sistemi kullandıklarını belirten Ralph, bu sistem ile karıştırılan 15 yıllık Glenfiddich viskisini katılımcılar ile birlikte tattı.

Benzersiz aromaları bir araya getirerek seçkin viskiler üreten Glenfiddich’in viski tadım eğitiminde daha sonra, markanın en başarılı ekspresyonlarında biri olan 150 kadar şeri ve bourbon fıçılarının özenle seçilip belirli bir süre boyunca evlendirilmesi ile oluşan elma, kuru meyve, ve tarçın gibi zengin aromalar içeren 18 yıllık Glenfiddich tadıldı. Eğitimde viskiseverler son olarak 16 ülkeden Glenfiddich’i temsil eden 20 viski uzmanın damak tadının birleşmesiyle meydana gelen, yaratıcı uzmanlarından birinin de Struan Grant Ralph olduğu benzersiz Procect XX’i yaratıcılarından biri ile birlikte tatma imkanı buldu. Eğitim, Glenfiddich dünya marka elçisi Struan Grant Ralph’ın tüm katılımcılara sertifika vermesiyle son buldu.

International Wine & Spirits Competition’da William Grant Sons yine ‘Distiller Of The Year 2018’ ödülüne layık görüldü

50 yıldır alkollü içki sektörünün en prestijli yarışması olan dünyanın dört bir yanından yaklaşık 90 ülkenin alkollü içki üreticilerinin katılımı ile gerçekleşen ‘‘International Wine & Spirits Competition (IWSC) 2018’e William Grant & Sons Ltd.’nin başarısı damga vurdu. 14 Kasım akşamı Londra’da gerçekleşen dünyaca üne sahip IWSC’de, 400’den fazla küresel uzman jürinin yedi aylık dönem içersinde titizlikle yaptığı değerlendirme sürecinin sonucunda William Grant & Sons Ltd. ‘‘Scotch Whisky Producer Of The Year 2018’’ ve ‘‘Distiller Of The Year Trophy 2018’’ ödüllerinin sahibi oldu. 130 yılı aşkın süredir birbirinden kaliteli viskiler üreten Glenfiddich, International Wine & Spirits Competition 2018’de 15 yıllık ve 18 yıllık Glenfiddich viskisi ile ‘‘Gold Winner’’ ödülüne layık görülürken, Glenfiddich’in imza markası olarak bilinen 12 yıllık Glenfiddich ise ‘‘Silver Winner’’ ödülü ile tatlarının benzersizliğini 2018’de de aldığı ödüller ile bir kez daha tescilledi.