Ödüllü oyuncunun oğlu nadir görülen bir hastalığa yakalandı

The Banshees Of Inisherin (2022) filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen ve Altın Küre ödülü kazanan İrlandalı oyuncu Colin Farrell'ın oğlu, çok nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor.

Oyuncunun, Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu James, Angelman Sendromu adı verilen genetik bir hastalıkla savaşıyor.

48 yaşındaki oyuncu, People dergisine verdiği röportajda başlangıçta herhangi bir semptom fark etmediğini açıkladı. İlk olarak James'e serebral palsi teşhisi konuldu, yaklaşık iki buçuk yaşındayken ise Angelman sendromu için test edilmesi önerildi.

Teşhisi ilk duyduğu anı hatırlayan Farrell "Sorduğum ilk iki soruyu hatırlıyorum, 'Yaşam beklentisi nedir ve ne kadar ağrısı olacak' diye sordum" dedi.

OĞLU İÇİN VAKIF KURDU

Oğlunun hastalığı hakkında ilk kez konuşan Colin Farrell, zihinsel engelli insanları desteklemek için bir vakıf kurduğunu duyurdu.

Aktör, "Bu konuda ilk kez konuşuyorum ve konuşmamın tek nedeni James'e bunu yapmak isteyip istemediğini soramayacak olmam. James'le sanki 20 yaşındaymış ve İngilizce dilinde mükemmel bir akıcılığa ve yaşına uygun bilişsel yeteneğe sahipmiş gibi konuşuyorum. Ancak tüm bunlarla rahat olup olmadığına dair ondan belirli bir cevap alamıyorum, bu yüzden James'in ruhunu ve ne tür bir genç adam olduğunu ve kalbindeki iyiliği bilerek bir karar vermem gerekiyor" dedi.

"DÜNYANIN JAMES'E NAZİK OLMASINI İSTİYORUM"

Farrell, nöbetlerin "ebeveynlerin büyük mücadele verdiği şeylerden biri" olduğunu da söyledi ve "Neyse ki James yaklaşık 10 veya 11 yıldır nöbet geçirmedi" diye ekledi.

Farrell, röportajda birçok ailenin zihinsel engelli çocuklarına bakma konusunda destek ve yardım bulmakta zorlandığını, özellikle de ülke genelindeki bazı eyaletlerde var olan birçok sosyal desteğin 21 yaşına geldiklerinde sona erdiğini söyledi.

Oğlunu onurlandırmak için vakıf kurma kararı aldığını belirten yıldız, "Dünyanın James'e nazik olmasını istiyorum. Ona nezaket ve saygı ile yaklaşılmasını istiyorum" dedi.

"HALA ZORLANIYORUZ"

Farrell, "20 yılı aşkın süredir film sektöründe kariyerim var ve belli bir gelire sahibim. James'in hak ettiği ve haklı olarak sahip olması gereken desteği bulmakta hala zorlanıyoruz." dedi.

Aktörün, oyuncu Alicja Bachleda-Curus birlikteliğinden Henry adında bir oğlu var.

ANGELMAN SENDROMU HAKKINDA

Angelman sendromu, konuşma bozukluklarına, hareket sorunları, gelişimsel gecikmeler ve zihinsel yetersizliklere neden olan nadir genetik ve nörolojik bir hastalıktır.

Sinir sistemine etkisinden kaynaklı hareket ve denge sorunları (ataksi), konuşma bozukluğu yada hiç konuşamama gibi semptomlar görülür.