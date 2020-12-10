Off Road Derneği Kros Yarışıyla sezonu kapıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 13 Aralık 2020 Pazar günü Plümer Koruluğu’nda, Baştaşlar Plümer Kros Yarışı ile 2020 sezonunu tamamlıyor.

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Doğacı Offroad Grubu ve Dağ-Çamur Offroad Grubu ile güçlerini birleştirerek 2020 sezonunu noktalamaya hazırlanırken, dernek başkanı Hulus Eren, “4×4 aracını kap da gel, çamurla dans et.” sloganıyla tüm offroad severleri Plümer Koruluğu’na davet etti. Dernekten yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de başlayacak olan organizasyonun kayıtları devam ederken, kayıt ücretinin alınmayacağı organizasyonun tüm 4x4 arazi tipi araçlara açık olduğu belirtildi.





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10/12/2020 16:22