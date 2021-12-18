Off-Road Rally yarışı öncesi feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

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18/12/2021

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Off-Road Rally yarışı öncesi feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi

Off-road Rally yarışı öncesi parkur kontrolü yapan aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada  araçta bulunan 19 yaşındaki İlke NUMAN hayatını kaybetti.

Polis basın subaylığından aktarılan bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, bugün  saat 09:00 sıralarında,yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı (E-24) kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç ile Alemdağ köyünün güney kısmında toprak yolda dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak devrildi.

Kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan ve ağır yaralanan İlke NUMAN (E-19), kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

18/12/2021 12:00
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TAGS: İlke NUMAN,
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