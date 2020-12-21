Offroad Rally-Raid sezonu tamamlandı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, geçtiğimiz gün Yusuf Hüdan anısına yapılan “Baja Cyprus Rally-Raid 2020” yarışı ile tamamlandı.

Lefkoşa’da yapılan seremonik start ile başlayan organizasyona 32 ekip katıldı. BRT ve Aktepe etapları birer kez düz, birer kez de ters geçildi.

Format gereği yarışın etapları gizli tutulurken, yarışçılar start anında aldıkları yol notları ile gidecekleri güzergahı öğrendiler ve mücadele ettiler. Geçtiğimiz hafta içi yağan yağmurun da etkisiyle bol bol çamurlu etaplarda fakat süratli etaplarda verilen mücadele sonunda Ralli kategorisine Adil Aroğlu-Aral Tahir Aziz ikilisi zafere ulaştı. Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ikinci olurken, Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldu.

SSV kategorisinde yarışan ekiplerden Celal Erülkü-Buğur Kambillili ikilisi birinci, Oktay Erülkü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ikinci ve Motosikletiyle yarışan katılan Mustafa Çelikden üçüncü oldu. Raid kategorisinde ise Mehmet Akkılıç-Rıdvan Bayraktaroğlu ikilisi birinci, Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi ikinci ve Yaşar Gençalioğlu-Yüksel Güneş ikilisi üçüncü oldu. Bu yarışta ilk kez Junior Macera kategorisi açıldı.

Baba-Oğul ve Baba-Kızlardan oluşan 10 ekip, Yusuf Hüdan anısına yapılan organizasyonda çocuklarına da doğa aşkını ve offroad ruhunu aşılamak için navigasyonla etapları güvenli bir şekilde geçerek finişe ulaştılar. Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar organizasyonda emeği geçenleri ve mücadele edenleri kutladı. Tatar dereceye girenlere kupalarını takdim etti.

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21/12/2020 08:48