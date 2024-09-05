Offroad Şampiyonası Hüdan Kardeşler anı yarışı ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı 8 Eylül 2024 Pazar günü “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint 2024” adıyla yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 8 Eylül 2024 Pazar günü, Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency sponsorluğunda Alagadi bölgesinde yapılacak Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın üçüncü yarışında görev KKORD’nin. 8 Eylül 2024 Pazar sabahı saat 11.00’de Esentepe’de bulunan Sun Valley Resort & Residency önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler yaklaşık 8.5 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Deneme etabı 11.20’de, ilk etap 12.15’de ve ikinci etap 13.10’da start alacak.

16 ekip mücadele edecek

Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency ana sponsorluğu yanı sıra Güven Sigorta, Gelengül Production, Avese Reklam ve damalıbayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak olan yarışa 3 sınıfta toplam 16 ekip kayıt yaptırdı. Araçlarının motor hacimlerine göre ayrılan sınıflarda 8 ekip Sınıf T4’de ve 4 ekip Sınıf T3’de mücadele ederken, 4 ekip de SSV sınıfında UTV araçlarıyla mücadele edecek.