Offroadda sırada “Baja Challenge Cyprus” var

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 11 Haziran 2023 Pazar günü “Baja Challenge Cyprus 2023” adıyla yapılıyor.

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2023 Offroad Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ile ortaklaşa hazırlanan ve 11 Haziran 2023 Pazar günü, Lefkoşa ile Alayköy bölgesinde yapılacak “Baja Challenge Cyprus 2023” yarışı ile devam ediyor. Bu sezon güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın ikinci yarışında görev KYOFF’un. 11 Haziran 2023 Pazar sabahı saat 10.00’da Girne’de bulunan EKA Developments önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler güzergahı gizli olan fakat Lefkoşa Sanayi bölgesi civarı ile Alayköy bölgelerinde olacağı açıklanan toplamı yaklaşık 45 kilometrelik 4 etapta yarışacaklar.

Toplam 28 ekip etaplarda olacak

EKA Developments’in ana sponsorluğu yanı sıra; RedBull, Güven Sigorta, Marks World, damalıbayrak.net, Chamada ve ecam’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan yarışmacılar kendi sınıflarında podyum mücadelesi verecek. 3 sınıfa ayrılan Ralli kategorisinin yanı sıra Raid kategorisi tarzında Offroad güzergahını geçecek olan “Babalar-Oğullar, Babalar-Kızlar” adı altında açılan kategoriye de 13 ekip kayıt yaptırdı. Ekipler 11.00’den itibaren iki etap geçmek üzere Lefkoşa Sanayi bölgesi civarında, saat 15.00’ten itibaren de Alayköy bölgesinde olacaklar. İlk servis 11.15’ten itibaren Atatürk Stadyumu park yerinde, ikinci ve üçüncü servis 12.30’dan itibaren Zet Karting tesislerinde olacak. Finiş ve ödül töreni ise takribi 18.00’de yine EKA Developments önünde yapılacak. Rallinin son etabına “Hüdan Kardeşler” adı verildi ve vefat eden iki değerli Offroad üyesi Veleddin Hüdan ile Yusuf Hüdan anısına geçilecek olan etapta her sınıfta en iyi dereceyi yapan yarışçıya özel kupa verilecek.

Program:

Start: 10.00

ÖE1: 11.05

ÖE2: 12.20

ÖE3: 15.25

ÖE4: 16.40

Ödül Töreni: 18.00

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10/06/2023 16:03