Offshore Bankalar 60’tan 4’e İndi

Haber Kıbrıs ÖZEL

Kara para yasalarının aktif uygulanması sayesinde bir zamanlar off-shore banka cenneti olarak gösterilen KKTC’de artık “yasal” sınırlar içerisinde hareket eden çok sınırlı sayıda uluslararası bankacılık birimi kaldı.

2010’lu yılların ilk yarısında 60 civarında olan offshore banka sayısı bir elin parmaklarından daha az düzeye indi.

Özellikle suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda atılan adımlar sonrasında offshoreların çok büyük bir bölümü lisanslarını kaybederken, bir kısmı da faaliyetlerine son vererek, ülkeden çekildi.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre bu bankaların 53 tanesinin bankacılık lisansı ülkenin mevcut yasaları doğrultusunda iptal edildi. UBB’lerin 3 tanesi ise gönüllü tasfiye ile faaliyetlerini sonlandırdı.

SADECE 4 TANE KALDI

5 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe giren 41/2008 Sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ile 46/2000 sayılı Offshore Bankacılık Yasası yürürlükten kaldırılmıştı. Yeni Yasa gereği bankaların isimlerinden “Off-Shore” ibaresini çıkarılarak yerine; “IBU Ltd.” veya “International Banking Unit Ltd.” veya “UBB Ltd.” veya “Uluslararası Bankacılık Birimi Ltd” ibaresi getirilmişti.

KKTC Merkez Bankası’nın kayıtlarına göre ülkede halen faaliyetlerine devam eden UBB’ler ise şöyle:

- Atlas International Banking Unit Ltd.

- Mondial Private İnternational Banking Ltd.

- Şekerbank International Banking Unit Ltd.

- Allied Turkish International Banking Unit Ltd.

AKTİF BÜYÜKLÜK 234 MİLYON DOLAR

KKTC Merkez Bankası’nın UBB’ler konusunda en son açıkladığı veri olan 2023 Eylül ayında 5 adet off-shore banka faaliyetteydi. Ancak, Aralık 2023’te Euro Deniz International Banking Unit Ltd.’in lisansı iptal edildi ve bu sayı 4’e indirildi.

Eylül 2023 itibarıyla açıklanan verilerde; 5 adet UBB’nin toplam aktif büyüklüğü 233.8 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı tarihte nakit ve nakit benzeri kalemlerin 30.3 milyon dolara, brüt kredilerin 184.3 milyon dolara indiği, diğer aktiflerin ise 19,2 milyon dolara çıktığı görüldü.

Aralık 2022-Eylül 2023 döneminde, UBB’lerdeki mevduat yüzde 9.58 oranında azalışla 208.8 milyon dolardan, 188.8 milyon dolara indi. Kamuoyuna açıklanan son verilere göre ayrıca, özkaynaklar 41.7 milyon dolara gerilerken, diğer pasifler 3.3 milyon dolara yükseldi.