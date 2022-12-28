Ofis bilgisayarında 275 saat oyun oynayan Japon çalışana maaş kesintisi

Japonya'da ofisindeki bilgisayarında 9 ayda toplamda 275 saat oyun oynayan yerel belediye çalışanına maaş kesintisi cezası verildi.

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28/12/2022

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Ofis bilgisayarında 275 saat oyun oynayan Japon çalışana maaş kesintisi

Japonya'da ofisindeki bilgisayarında 9 ayda toplamda 275 saat oyun oynayan yerel belediye çalışanına maaş kesintisi cezası verildi.

Yokohama Belediyesi Kadastro Dairesinde bir çalışanın, meslektaşının şikayeti sonrası yapılan incelemede iş bilgisayarındaki faaliyetleri izlendi.

Çalışanın, Aralık 2021-Ağustos 2022'de, günlük 30 dakikadan 3 saate kadar toplamda 275 saat iskambil oynayıp, sudoku ve bulmaca çözdüğü ortaya çıktı.

Disiplin Kuruluna sevk edilen çalışana 5 ay boyunca yüzde 10 maaş kesintisi cezası verilecek.

Ceza alan kişinin meslektaşı, "Oldukça fazla tıklama sesi duyuyordum ve alışılmadık bir durumdu. İzledim ve oyun oynuyordu." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında çalışanın "Rahatlamak için oyun oynuyordum. İşimi etkilemedikçe kısa süreli oynamamın sorun olacağını düşünmedim" dediği aktarıldı.

28/12/2022 09:46
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TAGS: japonya
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