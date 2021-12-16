Ofis çalışanlarına 20 beslenme önerisi

Gün boyu masa başında çalışmaya bağlı olarak yetersiz fiziksel aktivite, yoğun iş temposu ve stresli yaşam tarzı ofis çalışanlarında sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.

Ayrıca modern yaşamın beraberinde getirdiği zamanla yarışın, ulaşımı kolay paketli gıdaların, hızlı pişirilen ve tüketilebilen besinlerin ve bunların yanında bol kalorili içeceklerin de ofis çalışanlarının hayatında olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Kendi bünyesinde çalışanlara catering hizmeti veren kuruluşlarda iyi planlanmamış ve kalori içeriği fazla olan menülerin tüketilmesi, hem sağlık sorunları oluşmasına yol açar, hem de iş performansını olumsuz etkileyebilir.

Bunlarla birlikte ofis çalışanlarında en çok obezite, insülin direnci-diyabet, kolesterol yüksekliği, bel çevresinde yağlanma, hipertansiyon, kas iskelet sistemi hastalıkları, D Vitamini başta olmak üzere diğer vitamin ve mineral eksiklikleri de görülebilir” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, ofis çalışanlarına 20 öneride bulunarak “Aşağıdaki söylemlerin 10 dan fazlasına hayır cevabı veriyorsanız hayatınızda düzeltmeniz gereken beslenme ve spor alışkanlıklarınız var demektir” uyarısında bulundu.

Günlük su tüketimim kilo başına 30 ml’yi (kg*30ml) geçmektedir.

Kahvaltısız güne başlamam.

Kahvaltıda çoğunlukla poğaça, börek gibi aşırı yağlı ve kalorili tercihler yerine tam tahıllı ekmek ile yapılmış tost, yulaf-meyve karışımları gibi tercihler yaparım.

Günde ortalama 5 porsiyon sebze ve meyve tüketirim.

Fazla mesai saatleri ile yoğun çalıştığım için günlük 3 ana öğünümü düzenli yapmaya çalışırım.

Sık sık atıştırma yapmak yerine düzenli ara öğünler yaparak kan şekerini dengeleyip bir sonraki öğüne kadar açlık mekanizmasını kontrol altına almış olurum.

Öğle yemeğinden sonra yorgunluk, uyku hali gibi problemler yaşamam.

Öğünlerimin yanına salata ve yoğurdu uygun porsiyonlarda ekleyerek doygunluk sağlamaya çalışırım.

Ara öğünler için ofis çekmecemde paketli gıdalar yerine taze-kuru meyve, kuruyemiş bulundururum.

Günlük çay ve kahve tüketimim 5 fincanı geçmez.

Çay ve kahve tüketimlerimde şeker ve ilave kremalardan uzak dururum.

Bitki çaylarını bağışıklık sistemimize olan olumlu etkilerinden dolayı günlük yaşantımda düzenli tüketirim.

Ofiste toplantılar veya kutlamalarda sıklıkla tüketilen kurabiye, pasta, şerbetli tatlı gibi boş enerji kaynaklarından çoğunlukla uzak dururum.

Öğünlerde yemeklere ilave tuz eklemekten kaçınırım.

Baharatların metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden faydalanırım.

Ayaküstü atıştırma yapmam. Yiyecekleri farkına vararak yavaş yavaş tüketirim.

Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak dururum.

Ofis içerisinde 2 saatten fazla hareketsiz kalmam, mümkün oldukça yerimden kalkıp tur atarak iskelet sistemimi rahatlatırım, asansör yerine merdiven kullanırım.

Oturduğum yerde esneme hareketleri yaparım.

İş yerine ulaşım sırasında geliş veya dönüş yolunda kendime yürüyüş için imkanlar oluştururum.

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16/12/2021 09:57