Öğle uykusu felcin işareti olabilir!

Çinli araştırmacılar tarafından İngiltere’de yapılan araştırmada, öğle uykusunun felç geçirme riskinin bir işareti olabileceği belirtildi. Çalışmada, 60 bin İngilizin verileri incelenirken, öğlen uyuyanların uyumayanlara göre yüzde 12 daha fazla yüksek tansiyon sorunu yaşayabileceği, dörtte bir oranında ise felç geçirme olasılığının daha yüksek olduğu açıklandı.

Çinli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, öğleden sonra uyuma ihtiyacı duyan kişilerin felç geçirme risklerinin daha fazla olduğu açıklandı.

15 yılda yaklaşık 500 bin İngilizin verileri incelenerek yapılan araştırmada, özellikle seçilen 60 bin 40 ila 69 yaş arası kişinin öğle uykusu alışkanlıkları incelendi.

Çalışmanın sonucunda öğleden sonra uyuyan kişilerin uyumayanlara kıyasla yüksek tansiyon geliştirme olasılıklarının yüzde 12, felç geçirme olasılıklarının ise dörtte birden daha fazla olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, Hunan'daki Xiangya Hastanesi Merkez Güney Üniversitesi'ndeki uzmanlar, öğle uykusuna ihtiyaç duymanın düşük gece uykusu kalitesinin işareti olduğunu vurgularken, söz konusu durumun aşırı kilo ve obeziteye de neden olabileceğinin altını çizdi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları hipertansiyonun felç ve kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekerken, 500 bin kişinin 60 bininin öğle uykusu alışkanlığı olduğunu, söz konusu durumun sağlık sorunlarına dikkat çektiğini belirtti.

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22/09/2022 20:28