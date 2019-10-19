Ofislerde sağlıklı beslenmek, hareketsiz bir ofis yaşantısı içinde kilomuzu korumak oldukça zor. Peki zamanının büyük çoğunluğunu bir bilgisayarın önünde oturarak geçiren ofis çalışanları nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? Diyetisyen Leman Denizgil, Haber Kıbrıs için kaleme aldığı yazıda merak edilen soruları cevapladı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Uzun süren mesai saatleri ve yoğun geçen çalışma temposu ofiste düzenli beslenmeyi zorlaştırıyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme ofiste konsantrasyonu artırıyor, verimli çalışmaya olanak sağlıyor.

Saatlerce oturduğu sandalye üzerinden kalkmayan ofis çalışanları, çok az hareket etmekten ve buna bağlı olarak da kilo almaktan şikayet ediyor.

Kahvaltı yapmadan güne başlamayın!

Sağlıklı beslenmenin ilk adımı, güne kahvaltı ile başlamaktır. Kahvaltı uzun süren açlık sonrasında düşen kan şekeri seviyesini yükselterek, güne zinde ve enerjik başlamayı sağlar. Kahvaltı ayrıca konsantrasyonu artırırken, sabah şeker düşmesine bağlı yaşanabilecek gerginlik, sinirlilik, uyku hali gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek durumların yaşanmasını önler

Kan şekeriniz düşmesin, ara öğünleri unutmayın!

Uzun süreli açlık kan şekerinizin düşmesine, konsantrasyonunuzun düşmesine neden olur, çalışmadan alacağınız verimi de etkiler. Ancak glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmeli ve bisküvi, kraker vb. hazır paketli besinlerden uzak durmalısınız. Sağlıklı beslenme için ceviz, badem,fındık, kuru kayısı,incir yanında süt ya da yoğurt tercihiniz olabilir. Ancak bu besinleri tüketirken de dikkatli olmalıyız, boyutları küçük olduğundan dolayı miktarını ayarlamakta zorlanabilir; farkında olmadan kilo alımınızı arttırabilirsiniz.

Öğle yemeklerini seçerken dikkat!

Öğle yemeklerini seçerken yüksek kalorili olmamasına dikkat edin. Daha çok ızgara et,tavuk, balık, sandviç, peynirli veya ton balıklı bir salata tercih edebilirsiniz.

Sıvı tüketimine dikkat edelim!

Günlük su alımı ortalama 2-2.5 litre olmalıdır. Su tüketmeyi unutuyorsanız masanızda her zaman belli miktarda su içeren şişeler bulundurun. Böylece hedefinize ulaşmanız daha kolay olacaktır. Ayrıca su tüketiminizi arttırmak için çubuk tarçın, nane, limon ya da meyve parçaları ekleyerek suyu daha tüketilebilir hale getirebilirsiniz.

Çay ve kahve tüketimini azaltın!

Çay ve kahvenin aşırı tüketilmesi; bazı vitamin ve mineral emilimlerini bozar. Özellikle antioksidan vitaminler (A, C, E) hassas olduklarından kahve ve çaydaki tanen ve kafeinden negatif etkilenirler.

Egzersize zaman ayırın!

Egzersiz, özellikle kemik yapısını korur. Ayrıca tüm kasların sürekli olarak oksijen almasını sağlayarak istenmeyen maddelerin daha rahat atılmasını, metabolizmanın hızını arttırarak günlük beslenmeden gelen kalorinin (enerjinin) daha rahat yakılmasını ve vücutta istenmeyen fazla yağların depolanmamasını sağlar. Daha dinç, daha dirençli bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur.

19/10/2019 10:03