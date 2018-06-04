HABER KIBRIS

Öğleden sonra yağmur var

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04/06/2018

Öğleden sonra yağmur var
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Geçen haftadan itibaren ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava devam ediyor

KKTC Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinden 2 ile 4 derece daha düşük seyretmesi bekleniyor

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek

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TAGS: hava durumu, hava kıbrıs, kıbrıs hava, kktc hava durumu
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