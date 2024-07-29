Oğlu Harun'u toprağa veren Safiye Soyman'dan ilk paylaşım

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Safiye Soyman'ın oğlu için Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Safiye Soyman, gazetecilere, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" dedi.

Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk de hastalığın 7 yıldır ağır seyrettiğini belirterek, "Çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Allah'ım onu melekler gibi yanına aldı. Allah Safiye'ye ömür versin, oğluna muhteşem baktı. Zor bir hastalıktı. Çözümü yok, yaşayan bilir. Acımız çok büyük. Safiye'nin buna alışması çok zor. Allah güç kuvvet versin"diye konuştu.

Törene çok sayıda ünlü isim katılırken; Harun Akaröz'ün cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gündoğan Mezarlığı'nda defnedildi.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.

"MELEK OLDUN HARUN'UM"

Oğlunun tabutunun fotoğrafını paylaşan Safiye Soyman, "Yavrum, melek oldun... Harun'um" ifadelerini kullandı.