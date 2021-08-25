'Oğlumla Bir Yolculuk' projesi tamamlandı

Doğayla iç içe yaşayıp ona saygı duymayı, az şeyle yaşamayı, farklı durumlar karşısında uyum sağlamayı öğrenmek ve çevre kirliliği ile çocukların elektronik eşyalara bağımlılık konularında farkındak yaratmayı amaçlayan “Oğlumla Bir Yolculuk” isimli proje tamamlandı.

Proje kapsamında eskiden profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman ve 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei, Bufavento Restoran’dan orman yürüyüşüyle başladığı 28 günlük gezisini; Karpaz yarımadasında köy ziyaretleriyle sürdürerek Zafer Burnu’nda tamamladı.

Karayman, Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde ve Tatlısu, Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri’nin katkılarıyla gerçekleşen proje kapsamındaki gezi süresince yaşadıklarını ve tecrübelerini “A Journey with My Son” isimli Facebook sayfasından yazdı ve bunlar Telsim iletişim sponsorluğunda, video ve fotoğraf olarak da belgelendi.

Deneyimlenenlerin 38 Bin kişiye ulaştığı yolculuk sonunda Karayman ve Deniz Andrei’yi, finish çizgisinde Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu ve Mehmetçik Belediye temsilcileri ve 'Talking Round Cyprus' podcast sunucusu Roger Bara karşıladı.

Karayaman, projeden elde edilen gelirin tamamını Tulips ve LTB Kadın Sığınma Evine bağışladı.

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25/08/2021 15:52