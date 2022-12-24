Oğluna iş verilmesi için karaciğerini teklif eden kadın cezalandırıldı

ads ads ads ads
24/12/2022

ads
Oğluna iş verilmesi için karaciğerini teklif eden kadın cezalandırıldı

Güney Kore'de oğluna iş verilmesi karşılığında karaciğerini bir işinsanına teklif eden kadının cezası belli oldu. Anneye 3 milyon won para cezası kesildi.

Başkentteki Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde salı görülen duruşmada, adı açıklanmayan ve K diye anılan kadına 3 milyon won (yaklaşık 45 bin TL) para cezası kesildi.

K şubatta bir arkadaşından, ülkenin büyük inşaat şirketlerinden birinin başkanının çok hasta olduğunu ve karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu öğrendi. Arkadaşı, kadını, şirkette çalışan ve adı açıklanmayan N'yle tanıştırdı. N, şirketin başkanının oğluyla çocukluk arkadaşıydı.

K, N'yle görüşmesinde karaciğerinin bir kısmını 100 milyon won (yaklaşık 1 milyon 450 bin TL) ve oğluna inşaat şirketinde iş verilmesi karşılığında bağışlayacağını söyledi. Başkanın oğlu da bu şartları kabul etti.

COVID nedeniyle ameliyat ertelendi

Kadın, Seul'daki bir hastaneye başkanın gelini gibi gösterilerek 7 Mart'ta yatırıldı. Gerekli testlerden başarıyla geçince annenin bağış yapması bir hafta sonra onaylandı. Ancak K'ye COVID-19 teşhisi konunca ameliyat ertelendi.

Bu süreçte K ve hastanedeki refakatçileri arasındaki ilişkiden şüphelenen bir hemşire, yetkili makamlarla temasa geçti. Bunun ardından ameliyat iptal edildi.

Konuyla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ederken, nakil bekleyen adam temmuzda yaşamını yitirdi.

"Kanunları çiğnediğimi bilmiyordum"

K mahkemede kanunları çiğnediğini bilmediğini savundu ve kendisine müsamaha gösterilmesini istedi:

Ameliyat başarılı olursa oğlumun iş bulabileceğini düşündüm. Ben de açgözlülük yaptım. Bana para sözü verdiler.

N denen kişiyse çocukluk arkadaşının babasına yardım etmek için bu işe karıştığını savundu.

Yargıç Park Jeong-gil, K'ye 3 milyon won para cezası verdi. Karara gerekçe olarak kadının suçunun az olması ve ödeme yapılmaması gösterildi.

Öte yandan N 6 ay, bir başka suç ortağı 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. N'nin cezası iki yıllığına ertelendi.

24/12/2022 16:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: karaciğer, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı! Ukrayna'daki kocasına 'tecavüz izni' veren Rus kadının sonu

HK DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana savaş suçlarına ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Taraflar birbirlerini sık sık sivil katliamlarına yönelik suçlamalarla itham ederken, Ukrayna istihbaratının dinlemesine takılan bir telefon görüşmesinde geçen 'tecavüz' lafları kan dondurmuştu. İşte Ukrayna'daki kocasına inanılmaz sözler sarf eden Olga Bykovskaya'nın sonu.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.