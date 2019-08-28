Oğluna Yanlışlıkla İki Uçak Aldı

Suudi Arabistan'da Krallık'ın enerji şirketlerinden birinde yatırımcı olan ve ismini vermek istemeyen Suudi Arabistanlı bir iş adamı, oğluna doğum günü hediyesi olarak küçük bir uçakalmak için internetten araştırma yapmaya başladı.

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden olan Airbus'ı arayıp uçak siparişi vermek isteyen iş adamı ile şirket arasında İngilizce yetersizliğinden dolayı iletişimsizlik meydana geldi. İş adamı yanlışlıkla, iki Airbus A350-1000s uçaklarından sipariş verdi.

365 milyon dolarlık ücret ibraz edildiğinde iş adamı, "Biraz pahalı geldi fakat yine de mantıklı geldi" ifadelerini kullandı.

Aylar sonra şirketin teyit etmek için arayıp "Uçağı kim uçuracak?" diye sormasıyla kendine gelen adam "Bana 'kim bunu uçuracak' diye sordular. Bunun bir şaka olduğunu sandım" dedi.

İş adamı sonunda uçaklardan birini kendisine almayı diğerini de kuzenine hediye etmeyi tercih etti.