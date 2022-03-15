Oğlundan Bade İşcil’i panikleten sözler

Marmara bölgesini vuran Aybar kar fırtınası, bu kış İstanbul’u ikinci kez karlar altında bıraktı. Yoğun kar yağışıyla birlikte okulların da tatil olmasıyla hem küçükler hem büyükler kar eğlencesine doydu.

Azur’u böyle susturdu

Bade İşcil, eski eşi Malkoç Sualp’ten olan oğlu Azur’la önceki gün Emirgan sahilinde kar topu oynarken görüntülendi. Muhabirler Azur’a “Annenle aran nasıl?” diye sordu. “Çok iyi. Babamdan çok daha iyi. Babam...” diyen Azur’un ağzını eliyle kapatarak konuşmasını engelleyen İşcil, panikle açıklama yaptı: “Henüz magazine alışkın değil!”

Kalp şeklinde bir kar topu yapan Bade İşcil, muhabirlere “Kalp topu yaptım. Kime versem acaba?” diye sordu, ardından ‘kalp topunu’ oğluna verdi.(Behlül AYDIN)

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15/03/2022 13:49