Oğlunu kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozu

"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

"BİZ MUTLUYUZ VE İYİYİZ"

Hamileliğini "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyuran Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda oğlu olacağını açıklamıştı.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Heyecanı günden güne büyüyen ve oğluna kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncu, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül'ün paylaşımı büyük ilgi gördü.

Öte yandan Neslihan Atagül, birkaç gün önce duygularını ilk kez anlatmıştı.

Ünlü isim, "Çok mutluyuz, neşemiz keyfimiz yerinde şükür. İnsan çok da bir şey söyleyemiyormuş açıkçası" demişti.

"KADİR 15 DAKİKA BOYUNCA GÜLDÜ"

Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu'nun haberi aldığındaki tepkisini "Kadir 15 dakika boyunca güldü, sadece kahkaha attı. Çok memnun oldu tabi ki. Bir de bize biraz sürpriz oldu. Beklenmedik zamanda da olduğu için ama iyi ki böyle oldu. Şükürler olsun" sözleriyle anlatmıştı.

"DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"

Doğumun nerede olacağını da açıklayan Atagül, "Doğum Türkiye'de olacak, bu topraklarda doğmasını tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Bebeğin cinsiyeti ne olursa olsun aynı mutluluğu hissedeceklerini belirten ünlü oyuncu, "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." demişti.