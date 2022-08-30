Oğlunun ölümüne neden olan vegan anne ömür boyu hapse mahkum edildi

ABD'de 18 aylık oğlunun yetersiz beslenmesi nedeniyle cinayetten hüküm giyen Sheila O'Leary ömür boyu hapse mahkum edildi. Kendisi vegan olan ve çocuklarını da bu şekilde besleyen anne, 6 suçtan suçlu bulundu. Kadının diğer çocuklarının da yetersiz beslenme nedeniyle sağlıksız bir durumda olduğu aktarıldı.

6 SUÇLAMA KABUL EDİLDİ

Bir buçuk yaşındaki oğlunun yetersiz beslenme nedeniyle ölümü dolayısıyla cinayetten hüküm giyen vegan bir kadın, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Katı bir vegan diyeti uygulayan 39 yaşındaki Sheila O'Leary, geçen Haziran ayında altı suçlamadan (birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış adam öldürme, çocuk istismarı ve iki çocuk ihmali) suçlu bulunmuştu.

HİÇBİR DUYGU İFADESİ GÖSTERMEDİ

O’Leary’nin cezası daha önce dört kez ertelenmişti. O’Leary’nin yargıcın hakkındaki kararı okurken hiçbir duygu göstermemesi dikkat çekerken mahkemede açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Bununla birlikte, O’Leary’nin eşi Ryan Patrick O'Leary, aynı suçlamalarla yargılanmayı beklerken şu anda hapiste tutuklu yargılanıyor. Yetkililer, Florida’da yaşayan çiftin sadece çiğ meyve ve sebze yediğini belirtti.

BİR HAFTADIR BESLENMEDİ

Bir polis raporuna göre, Ezra O'leary adlı 18 aylık erkek çocuk 17 kiloydu ve Eylül 2019'da öldüğünde yedi aylık bir bebek büyüklüğündeydi. Adli tıp doktorları, Ezra'nın öldüğü sırada bir haftadır beslenmediğini tespit etti.

Polisler, ayrıca çiftin yetersiz beslenen 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğu daha olduğunu açıkladı. Florida Eyalet Savcısı Amira Fox, iki çocuğun da 'aşırı ihmale' maruz kaldığını söyledi.

Diğer taraftan, mahkeme tutanaklarına göre Sheila ve Ryan çiftinin Ezra'nın nefesinin kesilmesi üzerine 911'i aradı Sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca çiftin daha büyük üç çocuğunu da incelendi. Çift, Ezra'nın ölüm nedeninin açıklanmasının ardından Aralık 2019'da cinayetle suçlandı.

Florida Eyalet Savcısı Yardımcısı Sara Miller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Annesi, çocuğun çığlıklarını görmezden gelmeyi seçti. Ne kadar zayıf olduğunu anlamanız için onu tartmanıza ihtiyacınız yoktu. Çiftin, ayrıca ciddi şekilde yetersiz beslenen üç yaşında ve beş yaşında bir çocuğu daha vardı. Çocukların Derileri sarıydı ve birinin dişleri neredeyse simsiyahtı” dedi.

ÇOCUKLARINI, MANGO VE AVOKADO İLE BESLEDİ

Öte yandan yetkililer, O'Leary nin önceki bir ilişkisinden 11 yaşında bir kızı daha bulunduğunu ve onun da diğer üç kardeşi gibi yetersiz beslendiğinin anlaşılmasının ardından biyolojik babasına teslim edildiğini bildirdi. Çocukların ayrıca, anneleri tarafından çoğunlukla mango, muz, avokado ve rambutandan oluşan bir diyetle beslendiği belirtildi.

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30/08/2022 16:20