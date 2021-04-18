Öğrenci Birliğinden öğrencilerin sorunlarının çözülmesi için çağrı

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18/04/2021

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Öğrenci Birliğinden öğrencilerin sorunlarının çözülmesi için çağrı

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Başkanı Abdurrahman Arıkan, öğrencilerin sorunlarının çözülmesi için Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu.

Arıkan, 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yıllardır süregelen öğrenci problemleri bulunduğunu, Covid-19 salgını ile de eğitimin sıkıntıya girdiğini, bunun da çok büyük ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bu duruma rağmen sorunların aşılması için gerekli adımların atılmadığını ifade eden Arıkan, bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sorumluları suçladı.

Arıkan, ekonomik sıkıntılar yanında ülkede öğrencilere bakış açısından dolayı birçok öğrencinin eğitimini yarıda bıraktığını, bunlardan ders çıkarıp çözüm arayışı içerisine girilmesi gerektiğini kaydetti.

18/04/2021 16:21
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TAGS: Öğrenci Birliğinden öğrencilerin sorunlarının çözülmesi için çağrı
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