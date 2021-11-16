Öğrenci bursları 5 aydır ödenmiyor

Bağımsızlık Yolu, öğrenci burslarının Temmuz ayından bu yana ödenmediğini açıkladı, hükümeti adım atmaya davet etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklama şöyle:

Devlet tarafından öğrencilere sağlanan burslar, yaz aylarından beridir düzgün bir şekilde ödenmiyor. Birçok öğrenci geçimini, ders masraflarını ve daha birçok giderini devletin sağladığı burslarla karşılıyor.

Gerek geçmiş Ersan Saner hükümeti, gerekse de mevcut Faiz Sucuoğlu hükümetinin mensuplarının cepleri dolu olduğundan ve geçim derdi nedir bilmediklerinden, ülkedeki her ailenin burslara gerek kalmadan kendi çocuklarının yükseköğrenim masraflarını karşılayabileceğini düşünüyor olabilirler. Normal zamanlarda bile bu düşünce gerçek dışıyken, içinden geçtiğimiz ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ortamında bu düşünce artık kulağa komik duyulmaktadır.

Hükümetlerin halk ve emekçi düşmanı politikaları nedeniyle ekonomik krizin bedelini tek başına omuzlamak zorunda kalan halkın çocuklarını bir de burslardan mahrum bırakmak, acımasızlığın dik alasıdır. Devletin öğrencilere reva gördüğü değer ortadadır ki yaz aylarından kalan (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve yeni eğitim yılını kapsayan (Ekim-Kasım) bursları hala Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiştir. Hükümetin diğer tüm bakanları da, bu duruma karşı seyirci kalmaya devam etmektedir.

Bağımsızlık Yolu olarak, hükümeti bu konuda derhal adım atmaya ve gençleri, öğrencileri geçim derdiyle baş başa bırakmamaya çağırıyoruz. Geriye dönük ödenmemiş burslar derhal ödenmeli, gelecek olan burslar ise zamanında ve tam ödenmelidir.

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16/11/2021 10:40